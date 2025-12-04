Rencontre avec le dessinateur Brüno Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 19:00 –

Gratuit : oui Adulte

Le dessinateur qui présente l’exposition Brüno Director’s Cut à la bibliothèque et Maison Fumetti, nous fera part de ses méthodes de travail, ses sources d’inspiration, références et projets.Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’auteur avec la librairie Aladin

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/