Rencontre avec le dessinateur Brüno Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Rencontre avec le dessinateur Brüno Jeudi 4 décembre, 19h00 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique
Le dessinateur qui présente l’exposition Brüno Director’s Cut à la bibliothèque et Maison Fumetti, nous fera part de ses méthodes de travail, ses sources d’inspiration, références et projets.
Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’auteur par la librairie Aladin
Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Jérémie Lusseau