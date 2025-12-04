Rencontre avec le dessinateur Brüno Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Rencontre avec le dessinateur Brüno Jeudi 4 décembre, 19h00 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T19:00:00 – 2025-12-04T20:00:00

Fin : 2025-12-04T19:00:00 – 2025-12-04T20:00:00

Le dessinateur qui présente l’exposition Brüno Director’s Cut à la bibliothèque et Maison Fumetti, nous fera part de ses méthodes de travail, ses sources d’inspiration, références et projets.

Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’auteur par la librairie Aladin

Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le dessinateur nous fera part de ses méthodes de travail, ses sources d’inspiration, références et projets.

Jérémie Lusseau