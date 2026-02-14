Rencontre avec le directeur de SOS Méditerranée-Suisse, Autre lieu, Genève
Rencontre avec le directeur de SOS Méditerranée-Suisse, Autre lieu, Genève jeudi 19 février 2026.
Rencontre avec le directeur de SOS Méditerranée-Suisse Jeudi 19 février, 18h00 Autre lieu
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:00:00+01:00
RENCONTRE AVEC ELLIOT GUY, DIRECTEUR DE SOS MÉDITERRANÉE- SUISSE
soirée organisée avec le Salon du Livre de Genève jeudi 19 février 2026 | de 18h à 19h
Dans le cadre du 40e anniversaire du Salon du Livre de Genève,
la Librairie du Boulevard accueille Elliot Guy, directeur de l’ONG SOS Méditerranée-Suisse. Il échangera avec l’autrice Magali Bossi autour des lectures fondatrices de son parcours, des livres de référence sur le sujet des migrations et, évidemment, des actions menées chaque jour par SOS-Méditerranée pour sauver en mer les personnes migrantes.
Ce rendez-vous se prolongera autour d’un apéritif convivial.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
RENCONTRE AVEC ELLIOT GUY, DIRECTEUR DE SOS MÉDITERRANÉE- SUISSE soirée organisée avec le Salon du Livre de Genève jeudi 19 février 2026 | de 18h à 19h
DR