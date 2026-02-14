Rencontre avec le directeur de SOS Méditerranée-Suisse, Autre lieu, Genève

Rencontre avec le directeur de SOS Méditerranée-Suisse Jeudi 19 février, 18h00 Autre lieu

RENCONTRE AVEC ELLIOT GUY, DIRECTEUR DE SOS MÉDITERRANÉE- SUISSE

soirée organisée avec le Salon du Livre de Genève jeudi 19 février 2026 | de 18h à 19h

Dans le cadre du 40e anniversaire du Salon du Livre de Genève,

la Librairie du Boulevard accueille Elliot Guy, directeur de l’ONG SOS Méditerranée-Suisse. Il échangera avec l’autrice Magali Bossi autour des lectures fondatrices de son parcours, des livres de référence sur le sujet des migrations et, évidemment, des actions menées chaque jour par SOS-Méditerranée pour sauver en mer les personnes migrantes.

Ce rendez-vous se prolongera autour d’un apéritif convivial.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

