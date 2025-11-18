RENCONTRE AVEC LE FRATERNIBUS La Canourgue

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les secours catholiques vous invitent à partager un moment convivial de rencontre autour d’un café ou d’un thé avec le Frateribus qui se posera au Marché hebdomadaire de La Canourgue sur la Place du Pré Commun à partir de 9h !
Renseignements 07 48 10 01 57
Place du Pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 48 10 01 57 

English :

Catholic Relief Services invites you to share a convivial moment of encounter over coffee or tea with the Frateribus, which will land at La Canourgue’s weekly market on the Place du Pré Commun from 9am!
Information: 07 48 10 01 57

German :

Die katholische Nothilfe lädt Sie zu einem gemütlichen Kaffee- oder Teetrinken mit dem Frateribus ein, der ab 9 Uhr auf dem Wochenmarkt von La Canourgue auf dem Place du Pré Commun landen wird!
Auskunft: 07 48 10 01 57

Italiano :

Il Catholic Relief Services vi invita a condividere un momento di convivialità davanti a una tazza di caffè o di tè con il Frateribus, che sarà presente al mercato settimanale di La Canourgue, in Place du Pré Commun, a partire dalle 9.00!
Informazioni: 07 48 10 01 57

Espanol :

Catholic Relief Services le invita a compartir un momento de convivencia tomando una taza de café o té con el Frateribus, que estará en el mercado semanal de La Canourgue, en la Place du Pré Commun, a partir de las 9 de la mañana
Información: 07 48 10 01 57

