Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel Pontorson
Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel Pontorson jeudi 20 novembre 2025.
Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel
Allée de Tombelaine Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Le GEIPAN a pour mission de collecter, d’analyser et d’archiver les phénomènes aérospatiaux non identifiés tout en informant le public.
Le jeudi 20 novembre 2025, 20 h à la Médiathèque (allée de Tombelaine).
Gratuit, sur inscription Public adulte. .
Allée de Tombelaine Pontorson 50170 Manche Normandie
English : Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel Pontorson a été mis à jour le 2025-11-07 par OT MSM Normandie BIT Pontorson