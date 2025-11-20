Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel Pontorson

Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel Pontorson jeudi 20 novembre 2025.

Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel

Allée de Tombelaine Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20

Date(s) :
2025-11-20

Le GEIPAN a pour mission de collecter, d’analyser et d’archiver les phénomènes aérospatiaux non identifiés tout en informant le public.

Le jeudi 20 novembre 2025, 20 h à la Médiathèque (allée de Tombelaine).

Gratuit, sur inscription Public adulte.   .

Allée de Tombelaine Pontorson 50170 Manche Normandie  

English : Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel Pontorson a été mis à jour le 2025-11-07 par OT MSM Normandie BIT Pontorson