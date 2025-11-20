Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel

Allée de Tombelaine Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Le GEIPAN a pour mission de collecter, d’analyser et d’archiver les phénomènes aérospatiaux non identifiés tout en informant le public.

Le jeudi 20 novembre 2025, 20 h à la Médiathèque (allée de Tombelaine).

Gratuit, sur inscription Public adulte. .

Allée de Tombelaine Pontorson 50170 Manche Normandie

English : Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec le GEIPAN Les phénomènes inexpliqués observés dans le ciel Pontorson a été mis à jour le 2025-11-07 par OT MSM Normandie BIT Pontorson