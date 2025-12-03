Rencontre avec le groupe SAMSIC – JOB DATING Agent de service (Rennes et périphérie) Agence RENNES CENTRE Rennes Mercredi 3 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Venez découvrir le groupe SAMSIC et plus précisément le poste d’Agent de service (Rennes et périphérie) !

Venez découvrir le groupe SAMSIC et plus précisément le poste d’Agent de service (Rennes et périphérie) ! Le descriptif du poste : L’agent de service assure directement la prestation de nettoyage auprès du client. De son professionnalisme, dépend la satisfaction de la clientèle et l’image de l’entreprise. Ses principales missions : – Entretien ménager (essuyage, lavage, balayage etc.) des parties communes – Entretien ménager des équipements, et ,notamment des ascenseurs – Entretien ménager des e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T12:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523554

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine