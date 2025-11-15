Rencontre avec le lauréat des 1001 feuilles noires Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor

Rencontre avec le lauréat des 1001 feuilles noires

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Rencontre avec l’auteur lauréat du prix des 1001 feuilles noires. Un temps privilégié avec l’auteur pour comprendre son univers et sa méthode de travail, en amont du salon Noir sur la ville. .

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

