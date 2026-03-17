Rencontre avec le Master de création littéraire Nicole Caligaris , Frédéric Forte , Clara Boussion La Galerne Le Havre

Rencontre avec le Master de création littéraire Nicole Caligaris , Frédéric Forte , Clara Boussion

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Nous avons réuni trois invités pour cette rencontre, qui présenteront leur nouveau livre

Nicole Caligaris, qui fait partie de l’équipe permanente du Master de création littéraire du Havre.

Frédéric Forte, poète, membre de l’Oulipo, qui co-dirige le Master de création littéraire du Havre.

Clara Boussion, diplômée du Master de création littéraire du Havre.

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Rencontre avec le Master de création littéraire Nicole Caligaris , Frédéric Forte , Clara Boussion

L’événement Rencontre avec le Master de création littéraire Nicole Caligaris , Frédéric Forte , Clara Boussion Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie