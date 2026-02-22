Rencontre avec le Musée Asiatica Square d’Ixelles Biarritz

Rencontre avec le Musée Asiatica

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

L’équipe du musée Asiatica qui abrite l’une des plus importantes collections d’art asiatique viendra partager et présenter la richesse de l’art asiatique à travers un moment d’échange et de découverte à ne pas manquer pour tous les curieux, passionnés d’art et amoureux de voyage !

Une encontre exclusive autour du Musée Asiatica

Un moment d’échange, de découverte et d’inspiration vous attend au cœur de Biarritz.

Ne manquez pas ce rendez-vous culturel .

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec le Musée Asiatica

L’événement Rencontre avec le Musée Asiatica Biarritz a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Biarritz