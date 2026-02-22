Rencontre avec le Musée Asiatica Square d’Ixelles Biarritz
mardi 3 mars 2026.
Rencontre avec le Musée Asiatica
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
2026-03-03
L’équipe du musée Asiatica qui abrite l’une des plus importantes collections d’art asiatique viendra partager et présenter la richesse de l’art asiatique à travers un moment d’échange et de découverte à ne pas manquer pour tous les curieux, passionnés d’art et amoureux de voyage !
Une encontre exclusive autour du Musée Asiatica
Un moment d’échange, de découverte et d’inspiration vous attend au cœur de Biarritz.
Ne manquez pas ce rendez-vous culturel .
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
