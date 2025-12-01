Rencontre avec le Père Noël ● Noël 2025 Soorts-Hossegor

Rencontre avec le Père Noël ● Noël 2025

Rencontre avec le Père Noël.

Dans les rues de la ville et dans son chalet au kiosque.

Les 13 & 20 décembre.

De 10h à 12h.

Le 14& du 21 au 24 décembre.

De 10h30 à 12h30 & de 15h30 à 18h30.

A la Place des Landais.

Le 17 décembre.

De 16h à 18h30.

Selon la météo.

Au Parc d’Activités Pédebert, Avenue des Rémouleurs

Le 20 décembre.

De 14h30 à 17h30.

Le programme complet des animations est à retrouver sur https://www.soorts-hossegor.fr/actualites-de-la-ville/fetes-de-fin-dannee-2025-programme-des-animations. .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Rencontre avec le Père Noël ● Noël 2025

Meet Santa Claus.

