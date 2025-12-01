Rencontre avec le Père Noël ● Noël 2025 Soorts-Hossegor
Rencontre avec le Père Noël ● Noël 2025 Soorts-Hossegor samedi 13 décembre 2025.
Rencontre avec le Père Noël ● Noël 2025
Soorts-Hossegor Landes
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-24 12:30:00
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-24
Rencontre avec le Père Noël.
Dans les rues de la ville et dans son chalet au kiosque.
Les 13 & 20 décembre.
De 10h à 12h.
Le 14& du 21 au 24 décembre.
De 10h30 à 12h30 & de 15h30 à 18h30.
A la Place des Landais.
Le 17 décembre.
De 16h à 18h30.
Selon la météo.
Au Parc d’Activités Pédebert, Avenue des Rémouleurs
Le 20 décembre.
De 14h30 à 17h30.
Le programme complet des animations est à retrouver sur https://www.soorts-hossegor.fr/actualites-de-la-ville/fetes-de-fin-dannee-2025-programme-des-animations. .
Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Rencontre avec le Père Noël ● Noël 2025
Meet Santa Claus.
