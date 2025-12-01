Rencontre avec le Père Noël CAUTERETS Cauterets

Rencontre avec le Père Noël

CAUTERETS 3 Place Georges Clemenceau Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Rencontrez le père Noël et prenez vous en photo avec lui !

.

CAUTERETS 3 Place Georges Clemenceau Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34

English :

Meet Santa Claus and take a photo with him!

L’événement Rencontre avec le Père Noël Cauterets a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Cauterets|CDT65