Rencontre avec le Père Noël CAUTERETS Cauterets
Rencontre avec le Père Noël CAUTERETS Cauterets mercredi 24 décembre 2025.
Rencontre avec le Père Noël
CAUTERETS 3 Place Georges Clemenceau Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 14:00:00
fin : 2025-12-24 16:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Rencontrez le père Noël et prenez vous en photo avec lui !
.
CAUTERETS 3 Place Georges Clemenceau Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet Santa Claus and take a photo with him!
L’événement Rencontre avec le Père Noël Cauterets a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Cauterets|CDT65