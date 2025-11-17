Rencontre avec le Père Noël Champagnole
Rencontre avec le Père Noël Champagnole dimanche 21 décembre 2025.
Rencontre avec le Père Noël
Centre-ville Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Le Père Noël déambulera dans le centre-ville à la rencontre des enfants.
Les gagnants du jeu La phrase mystère pourront venir récupérer leur cadeau place de la Mairie. .
Centre-ville Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Rencontre avec le Père Noël
German : Rencontre avec le Père Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre avec le Père Noël Champagnole a été mis à jour le 2025-11-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA