Rencontre avec le Père Noël Champagnole

Rencontre avec le Père Noël

Centre-ville Champagnole Jura

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Le Père Noël déambulera dans le centre-ville à la rencontre des enfants.

Les gagnants du jeu La phrase mystère pourront venir récupérer leur cadeau place de la Mairie. .

Centre-ville Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

