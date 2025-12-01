Rencontre avec le Père Noël Office de Tourisme du Pays de Forbach – Forbach

Rencontre avec le Père Noël

Le temps d’un après-midi, l’Office de Tourisme du Pays de Forbach accueille un invité très spécial le Père Noël !

Les familles sont conviées à venir vivre un moment chaleureux au Château Barrabino. Vous aurez ainsi l’occasion de prendre votre photo gratuitement avec notre invité, dans un décor festif spécialement installé pour l’occasion.

Une distribution gratuite de chocolat chaud sera également proposée pour réchauffer petits et grands.

Profitez d’une ambiance conviviale propice aux souvenirs. Un rendez-vous simple, authentique et plein de magie, à ne pas manquer !Enfants

Office de Tourisme du Pays de Forbach – Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com

For one afternoon, the Pays de Forbach Tourist Office welcomes a very special guest: Santa Claus!

Families are invited to enjoy a warm welcome at Château Barrabino. You’ll have the chance to take a free photo with our guest, in a festive setting specially set up for the occasion.

Free hot chocolate will also be available to warm up both young and old.

Enjoy a friendly atmosphere that’s sure to make memories. A simple, authentic and magical event not to be missed!

