Rencontre avec le Père Noël Fort-Mahon-Plage

Rencontre avec le Père Noël Fort-Mahon-Plage mardi 30 décembre 2025.

Rencontre avec le Père Noël

555 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 10:00:00

fin : 2025-12-30 17:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Après sa grande tournée, le père Noël sera de passage à Fort-Mahon-Plage pour y rencontrer les enfants !

L’occasion pour eux de venir lui raconter à quel point ils ont été sages cette année!

Le père Noël vous donne rendez-vous à l’Office de Tourisme !

555 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

English :

After his grand tour, Santa Claus will be in Fort-Mahon-Plage to meet the children!

This is their chance to tell him how good they’ve been this year!

See you at the Tourist Office!

Open to all Free

German :

Nach seiner großen Tournee wird der Weihnachtsmann auch in Fort-Mahon-Plage vorbeikommen, um die Kinder zu treffen!

Die Gelegenheit für die Kinder, ihm zu erzählen, wie brav sie dieses Jahr waren!

Der Weihnachtsmann trifft sich mit Ihnen im Fremdenverkehrsamt!

Offen für alle Kostenlos

Italiano :

Dopo il suo tour, Babbo Natale sarà a Fort-Mahon-Plage per incontrare i bambini!

È la loro occasione per dirgli quanto sono stati bravi quest’anno!

Ci vediamo all’Ufficio del Turismo!

Aperto a tutti Gratuito

Espanol :

Después de su gran gira, Papá Noel estará en Fort-Mahon-Plage para conocer a los niños

Así podrán decirle lo buenos que han sido este año

Nos vemos en la Oficina de Turismo

Abierto a todos Gratuito

L’événement Rencontre avec le Père Noël Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-12-07 par OT DE FORT MAHON