Rencontre avec le père Noël

place Cando Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Plongez dans la magie des fêtes en rencontrant le Père Noël à Fouras !

place Cando Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Meeting Santa Claus

Immerse yourself in the magic of the festive season by meeting Father Christmas in Fouras!

German : Begegnung mit dem Weihnachtsmann

Tauchen Sie ein in die Magie der Feiertage und treffen Sie den Weihnachtsmann in Fouras!

Italiano :

Immergetevi nella magia delle feste incontrando Babbo Natale a Fouras!

Espanol :

Sumérjase en la magia de las fiestas conociendo a Papá Noel en Fouras

L’événement Rencontre avec le père Noël Fouras a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Rochefort Océan