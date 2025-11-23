Rencontre avec le père Noël Fouras
Rencontre avec le père Noël Fouras samedi 20 décembre 2025.
Rencontre avec le père Noël
place Cando Fouras Charente-Maritime
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20
Plongez dans la magie des fêtes en rencontrant le Père Noël à Fouras !
place Cando Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
English : Meeting Santa Claus
Immerse yourself in the magic of the festive season by meeting Father Christmas in Fouras!
German : Begegnung mit dem Weihnachtsmann
Tauchen Sie ein in die Magie der Feiertage und treffen Sie den Weihnachtsmann in Fouras!
Italiano :
Immergetevi nella magia delle feste incontrando Babbo Natale a Fouras!
Espanol :
Sumérjase en la magia de las fiestas conociendo a Papá Noel en Fouras
