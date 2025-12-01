Rencontre avec le père noël Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Rencontre avec le père noël Rue Charles de Gaulle Gérardmer dimanche 14 décembre 2025.

Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer Vosges

Début : Mardi Mardi 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

2025-12-14 2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23

Présence du père noël sur le marché de Noël.Tout public

Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est gerardmer.animation@gmail.com

English :

Santa Claus at the Christmas market.

German :

Anwesenheit des Weihnachtsmanns auf dem Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Babbo Natale al mercatino di Natale.

Espanol :

Papá Noel en el mercado navideño.

