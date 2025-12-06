Rencontre avec le Père Noël Noël à Chartres 2025

Place Marceau Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23

Venez rencontrer le Père Noël dans son chalet enchanté, place Marceau !

Profitez de moments magiques pour discuter avec lui, lui confier vos souhaits de cadeaux et immortaliser l’instant avec de belles photos ! Et s’il est absent, les enfants pourront glisser leur liste dans la boîte aux lettres situé à côté de son chalet. Une expérience inoubliable pour petits et grands à ne pas manquer. Les photographes du Studio Martino seront présents aux côtés du Père Noël, les samedis 13 et 20 décembre pour immortaliser le moment et vous pourrez repartir avec le cliché de votre rencontre (format 15×20 cm, tarif 5€). .

Place Marceau Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Come and meet Santa Claus in his enchanted chalet on Place Marceau!

German :

Treffen Sie den Weihnachtsmann in seiner verzauberten Hütte auf dem Place Marceau!

Italiano :

Venite a conoscere Babbo Natale nel suo chalet incantato in Place Marceau!

Espanol :

Venga a conocer a Papá Noel en su chalé encantado de la Place Marceau

L’événement Rencontre avec le Père Noël Noël à Chartres 2025 Chartres a été mis à jour le 2025-11-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES