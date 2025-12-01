Rencontre avec le Père Noël Petite-Rosselle

Rencontre avec le Père Noël

Mercredi 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Le Père Noël fera escale pour rencontrer les enfants, écouter leurs secrets et leurs rêves… et bien sûr poser la photo souvenir.

Animation gratuite.Enfants

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

English :

Santa Claus will stop off to meet the children, listen to their secrets and dreams… and, of course, take a souvenir photo.

Free entertainment.

