Rencontre avec le Père Noël Petite-Rosselle
Rencontre avec le Père Noël Petite-Rosselle mercredi 17 décembre 2025.
Rencontre avec le Père Noël
Petite-Rosselle Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Le Père Noël fera escale pour rencontrer les enfants, écouter leurs secrets et leurs rêves… et bien sûr poser la photo souvenir.
Animation gratuite.Enfants
0 .
Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr
English :
Santa Claus will stop off to meet the children, listen to their secrets and dreams… and, of course, take a souvenir photo.
Free entertainment.
L’événement Rencontre avec le Père Noël Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-12-11 par FORBACH TOURISME