Rencontre avec le Père Noël Petite-Rosselle

Rencontre avec le Père Noël Petite-Rosselle mercredi 17 décembre 2025.

Rencontre avec le Père Noël

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :
2025-12-17

Le Père Noël fera escale pour rencontrer les enfants, écouter leurs secrets et leurs rêves… et bien sûr poser la photo souvenir.
Animation gratuite.Enfants
0  .

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54  contact@musee-les-mineurs.fr

English :

Santa Claus will stop off to meet the children, listen to their secrets and dreams… and, of course, take a souvenir photo.
Free entertainment.

L’événement Rencontre avec le Père Noël Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-12-11 par FORBACH TOURISME