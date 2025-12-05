Rencontre avec le Père-Noël

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Venez nombreux, petits et grands pour rencontrer le Père-Noël à l’occasion de l’illumination des décorations pour les fêtes de fin d’année.

Dégustation de vin chaud, chocolat chaud et viennoiseries.

19h, devant l’école

Mairie 05 53 80 65 18

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 65 18

English : Rencontre avec le Père-Noël

Come one, come all to meet Santa Claus as he lights up the festive decorations.

Enjoy mulled wine, hot chocolate and pastries.

7pm, in front of the school

Town Hall 05 53 80 65 18

L’événement Rencontre avec le Père-Noël Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-11-28 par Vallée de l’Isle en Périgord