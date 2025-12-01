Rencontre avec le Père Noël Parking de l’Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Rencontre avec le Père Noël

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Le Père Noël revient ce samedi 20 décembre ! De 15 h à 17 h, il déambule dans les rues pour distribuer des friandises, puis de 17 h à 19 h au mini village de Noël de CAP Trouville pour écouter les vœux des enfants et prendre des photos. Animations gratuites.

Drelin, drelin… Le Père Noël fait son grand retour en ville ce samedi 20 décembre. De 15 h à 17 h, il déambulera dans les rues pour distribuer des friandises aux petits et aux grands.

À partir de 17 h et jusqu’à 19 h, ce samedi 20 décembre, il s’installera sur le mini village de Noël de CAP Trouville, sur le Parking de la Mairie, pour écouter les vœux des enfants et poser avec eux pour une photo souvenir.

De nombreuses animations, organisées par l’association des commerçants CAP Trouville, viendront rythmer l’après-midi stands de boissons chaudes, marrons chauds, friandises, selfibox et autres surprises.

Animations gratuites et ouvertes à tous. .

Parking de l’Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : Rencontre avec le Père Noël

Santa Claus returns this Saturday, December 20! From 3 p.m. to 5 p.m., he’ll be strolling the streets handing out sweets, then from 5 p.m. to 7 p.m. at the CAP Trouville mini Christmas village to listen to children’s wishes and take photos. Free entertainment.

