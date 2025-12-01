Rencontre avec le Père Noël La petite ressourcerie Valréas

Rencontre avec le Père Noël

La petite ressourcerie 61 cours victor hugo Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 15:30:00

2025-12-23

Le Père Noël sera présent à la Boutique, venez faire une photo !

La petite ressourcerie 61 cours victor hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 41 27 accueil@coupdepouce84.fr

English :

Santa Claus will be at the Boutique, so come and take a picture!

L’événement Rencontre avec le Père Noël Valréas a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes