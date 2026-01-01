Rencontre avec le Père Vincent Sénéchal Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Rencontre avec le Père Vincent Sénéchal

Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 18h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Profitez de la projection du documentaire Baroudeurs du christ , suivie d’une rencontre exceptionnelle au ciné Palace de Saint-Rémy-de-Provence.

Cinq prêtres français sont envoyés à vie dans des pays d’Asie qu’ils n’ont pas choisis, pour y vivre une mission radicale et solitaire. Héritiers de 360 ans de tradition missionnaire, ils mêlent foi et action dans des engagements extrêmes accueil de réfugiés Nord-Coréens, accompagnement de jeunes handicapés, lutte contre l’exploitation… Parfois maladroitement mais avec tout ce qu’ils sont, ces baroudeurs incarnent une génération renouvelée de missionnaires, qui n’a qu’un message dire aux oubliés combien ils sont aimés.



Échanges et verre de l’amitié à l’issue de la séance .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Enjoy a screening of the documentary ‘Baroudeurs du Christ’ (Christ’s Travellers), followed by a special discussion at the Ciné Palace cinema in Saint-Rémy-de-Provence.

