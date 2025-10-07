Rencontre avec le photographe Charles Fréger Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Tarif :

Date :

Vêtus de peaux de bêtes ou d’ornements végétaux, les Wilder Mann (hommes sauvages) photographiés par Charles Fréger louent les saisons et fêtent le cycle de la vie, dressant une cartographie des coutumes ancestrales du vieux continent. Le travail de Charles Fréger, artiste français né à Bourges en 1975, s’ancre sur la représentation du corps social, la construction de l’identité et l’image de soi. L’uniforme et la tenue, le masque et le déguisement, chacune de ces secondes peaux imprime, tour à tour, une typologie à la fois singulière et fédératrice. Depuis 2012, le Théâtre du Champ au Roy collabore avec Charles Fréger pour ses documents de communication. Les séries comme Cimarron, Wilder Mann, Yokainoshima, accompagnent les saisons culturelles élaborées depuis 14 ans et entrent en résonnance avec l’imaginaire que le Théâtre souhaite partager. Cette soirée sera l’occasion de rencontrer le photographe qui

nous parlera de son oeuvre, son métier, sa passion, sa démarche et ses projets. Tout public .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

