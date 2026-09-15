Rencontre avec le photographe et auteur Pierre GABRIELE – « Le vol des rapaces » Col du Soulor Arrens-Marsous
dimanche 11 octobre 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Rencontre avec le photographe et auteur Pierre GABRIELE – « Le vol des rapaces »
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Rencontre avec Pierre Gabriele
À l’occasion de la sortie de son livre « Le Vol des Rapaces » aux édition MonHelios, le photographe Pierre Gabriele viendra partager son expérience et échanger avec le public autour de son travail consacré aux oiseaux et aux rapaces.
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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr
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English :
Meet Pierre Gabriele
To mark the release of his book « Le Vol des Rapaces » (The Flight of Birds of Prey), published by MonHelios, photographer Pierre Gabriele will share his experiences and engage with the audience about his work focusing on birds and birds of prey.
L’événement Rencontre avec le photographe et auteur Pierre GABRIELE – « Le vol des rapaces » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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