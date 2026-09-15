Informations pratiques

Arrens-Marsous

Rencontre avec le photographe et auteur Pierre GABRIELE – « Le vol des rapaces »

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Rencontre avec Pierre Gabriele

À l’occasion de la sortie de son livre « Le Vol des Rapaces » aux édition MonHelios, le photographe Pierre Gabriele viendra partager son expérience et échanger avec le public autour de son travail consacré aux oiseaux et aux rapaces.

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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr

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English :

Meet Pierre Gabriele

To mark the release of his book « Le Vol des Rapaces » (The Flight of Birds of Prey), published by MonHelios, photographer Pierre Gabriele will share his experiences and engage with the audience about his work focusing on birds and birds of prey.

L’événement Rencontre avec le photographe et auteur Pierre GABRIELE – « Le vol des rapaces » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65