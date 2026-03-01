Rencontre avec le poète Armand Dupuy RDC de la mairie Allègre

Rencontre avec le poète Armand Dupuy

RDC de la mairie 4 rue Baptiste Marcet Allègre Haute-Loire

La médiathèque d’Allègre propose un rendez‑vous littéraire exceptionnel le samedi 28 mars à 18h, dans ses locaux à la mairie.

Le poète Armand Dupuy sera présent pour échanger autour de son œuvre.

RDC de la mairie 4 rue Baptiste Marcet Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 53 58 mediatheque.allegre@gmail.com

English :

The Allègre media library will be hosting a special literary event on Saturday March 28 at 6pm, at the town hall.

Poet Armand Dupuy will be on hand to discuss his work.

