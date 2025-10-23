RENCONTRE AVEC LE POÈTE DOMINIQUE SAMPIERO DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Marvejols
RENCONTRE AVEC LE POÈTE DOMINIQUE SAMPIERO DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Marvejols jeudi 23 octobre 2025.
RENCONTRE AVEC LE POÈTE DOMINIQUE SAMPIERO DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES
Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 18:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
gratuit, tous âges
gratuit, tous âges .
Marvejols 48100 Lozère Occitanie
English :
free, all ages
German :
kostenlos, alle Altersgruppen
Italiano :
gratuito, per tutte le età
Espanol :
gratis, todas las edades
L’événement RENCONTRE AVEC LE POÈTE DOMINIQUE SAMPIERO DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Marvejols a été mis à jour le 2025-09-03 par Conseil Départemental