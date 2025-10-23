RENCONTRE AVEC LE POÈTE DOMINIQUE SAMPIERO DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Marvejols

RENCONTRE AVEC LE POÈTE DOMINIQUE SAMPIERO DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES

RENCONTRE AVEC LE POÈTE DOMINIQUE SAMPIERO DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Marvejols jeudi 23 octobre 2025.

RENCONTRE AVEC LE POÈTE DOMINIQUE SAMPIERO DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES

Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 18:00:00
fin : 2025-10-23

Date(s) :
2025-10-23

gratuit, tous âges
gratuit, tous âges   .

Marvejols 48100 Lozère Occitanie  

English :

free, all ages

German :

kostenlos, alle Altersgruppen

Italiano :

gratuito, per tutte le età

Espanol :

gratis, todas las edades

L’événement RENCONTRE AVEC LE POÈTE DOMINIQUE SAMPIERO DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Marvejols a été mis à jour le 2025-09-03 par Conseil Départemental