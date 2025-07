Rencontre avec le psychanalyste François Attali Nogent-le-Rotrou

6 Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-07-09 18:00:00

2025-07-09

Participez à une rencontre avec le psychanalyste François Attali à la librairie La Place 6 Place Saint-Pol à Nogent-le-Rotrou. Le mercredi 9 juillet à 18h.

Un moment de rencontre idéal pour échanger sur son livre sorti en mai 2025, « Petit traité de nos pulsions. Penser et panser nos pulsions pour retrouver le lien à la vie ». .

6 Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 82 40 08 52 librairielaplacenogent@gmail.com

English :

Join us for a meeting with psychoanalyst François Attali at La Place bookshop 6 Place Saint-Pol, Nogent-le-Rotrou. Wednesday, July 9 at 6pm.

German :

Nehmen Sie an einem Treffen mit dem Psychoanalytiker François Attali in der Buchhandlung La Place 6 Place Saint-Pol in Nogent-le-Rotrou teil. Am Mittwoch, den 9. Juli um 18 Uhr.

Italiano :

Incontro con lo psicoanalista François Attali presso la libreria La Place 6 Place Saint-Pol, Nogent-le-Rotrou. Mercoledì 9 luglio alle 18.00.

Espanol :

Acompáñenos a un encuentro con el psicoanalista François Attali en la librería La Place 6 Place Saint-Pol, Nogent-le-Rotrou. Miércoles 9 de julio a las 18.00 h.

