Rencontre avec le réalisateur Stefan Cornic et l’auteur BD Simon Lamouret Médiathèque Lucie Aubrac Vénissieux samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Participez à une rencontre avec le réalisateur Stefan Cornic et l’auteur BD Simon Lamouret. Animés par un intérêt partagé pour l’image, les villes et les récits qu’elles transportent, ils se rendent en Inde pour le tournage du film Entre les lignes de Chandigarh. Ce projet marque le début de collaborations futures, centrées sur la question de notre place au sein des villes.

Médiathèque Lucie Aubrac 2/4, Avenue Marcel Hoüel, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 45 54 http://www.bm-venissieux.fr Médiathèque construite par Dominique Perrault, l’architecte de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand (Paris). Premier prix d’architecture lors du 21e Congrès Mondial des architectes en 2002 à Berlin. T4 et bus C12 : Marcel Hoüel-Hôtel de Ville

