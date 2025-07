Rencontre avec le Saint-Nicolas Niederbronn-les-Bains

Rencontre avec le Saint-Nicolas Niederbronn-les-Bains samedi 6 décembre 2025.

Rencontre avec le Saint-Nicolas

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Déambulation du Saint-Nicolas accompagné de son âne dans le Marché de Noël et distribution de friandises.

Le Saint-Nicolas déambule dans le Marché de Noël de Niederbronn-les-Bains et distribue des friandises en compagnie de son fidèle âne. 0 .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

St Nicholas and his donkey stroll through the Christmas Market, handing out treats.

German :

Umzug des Sankt Nikolaus mit seinem Esel über den Weihnachtsmarkt und Verteilung von Süßigkeiten.

Italiano :

San Nicola, accompagnato dal suo asino, passeggia per il mercatino di Natale e distribuisce dolci.

Espanol :

San Nicolás, acompañado de su burro, pasea por el Mercado de Navidad y reparte caramelos.

L’événement Rencontre avec le Saint-Nicolas Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte