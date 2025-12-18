Rencontre avec le scénariste de bande dessinée Miceal Beausang O’Griafa Agneaux

Rencontre avec le scénariste de bande dessinée Miceal Beausang O’Griafa

Place Pierre de Gouville Agneaux Manche

Co-scénariste de la grande saga d’aventures romanesques en 4 tomes Visages, ceux que nous sommes (coffret Glénat, 2026), l’auteur, traducteur, interprète et rédacteur Miceal Beausang-O’Griafa viendra présenter l’univers de cette histoire qui trace la destinée de 5 personnages, de nationalités et de générations différentes. .

