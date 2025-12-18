Rencontre avec le scénariste de bande dessinée Miceal Beausang O’Griafa Agneaux
Rencontre avec le scénariste de bande dessinée Miceal Beausang O’Griafa Agneaux jeudi 22 janvier 2026.
Place Pierre de Gouville Agneaux Manche
Début : 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22 21:30:00
2026-01-22
Co-scénariste de la grande saga d’aventures romanesques en 4 tomes Visages, ceux que nous sommes (coffret Glénat, 2026), l’auteur, traducteur, interprète et rédacteur Miceal Beausang-O’Griafa viendra présenter l’univers de cette histoire qui trace la destinée de 5 personnages, de nationalités et de générations différentes. .
Place Pierre de Gouville Agneaux 50180 Manche Normandie +33 2 33 77 31 00 mediatheque@agneaux.fr
