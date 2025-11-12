Rencontre avec le scénariste JUL, un évènement à ne pas manquer ! Salle multifonctions Sommelonne

Rencontre avec le scénariste JUL, un évènement à ne pas manquer !

Salle multifonctions Rue d’Ancerville Sommelonne Meuse

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-12 17:30:00

fin : 2025-11-12 20:30:00

En 70 ans et plus de 80 albums, Lucky Luke a forgé un rêve américain à lui seul, faisant fantasmer des générations.

Après des animations de la journée autour de la bande dessinée et de Lucky Luke, deux temps forts pour cette soirée consacrée à ce célèbre cow-boy !

– 17h30 rencontre-dédicace avec Jul.

Scénariste de Lucky Luke depuis 2016, Jul fait figure de star dans le monde de la BD.

Avec Achdé au dessin, on lui doit cinq albums, dont le tout dernier, un cow-boy sous pression, nous entraîne au milieu d’un conflit social inattendu.

Jul vient aussi de publier, dans l’univers Disney, Picsou et les Bit Coincoins.

Présence de la librairie Larcelet.

(Si affluence, une dédicace par personne)

– 18h30 projection dans les bottes de Lucky Luke au royaume des cow-boys

Jul s’est mis en tête de confronter le personnage de Lucky Luke et son folklore à l’épreuve du réel. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Un voyage aussi malicieux qu’instructif à la rencontre de figures et paysages qui ont façonné nos imaginaires… et parfois occulté la réalité, dans un film réalisé par Xavier Lefebvre.

Suivie d’un débat avec Jul et Xavier Lefebvre.

Xavier Lefebvre est réalisateur de films et de collections documentaires diffusés sur les grandes chaînes de télévision. Il a notamment réalisé La Terre vue du ciel avec Yann Arthus-Bertrand,, objectif France avec Thomas Pesquet.

Entrée gratuite.Tout public

Salle multifonctions Rue d’Ancerville Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 83 31 83 64

English :

In 70 years and more than 80 albums, Lucky Luke has forged an American dream of his own, inspiring fantasy for generations.

After the day’s activities around comics and Lucky Luke, two highlights for this evening dedicated to this famous cowboy!

– 5:30 pm: Meet and book signing with Jul.

Writer of Lucky Luke since 2016, Jul is a star in the world of comics.

With Achdé as illustrator, he has released five albums, the latest of which, Un cow-boy sous pression, takes us into the middle of an unexpected social conflict.

Jul has also just published, in the Disney universe, Scrooge and the Bit Coincoins.

Present at the Larcelet bookshop.

(If crowded, one signing per person)

– 6:30pm screening of Lucky Luke’s Boots Cowboy Kingdom

Jul set out to put the Lucky Luke character and his folklore to the test of reality. What remains of it today? In a film directed by Xavier Lefebvre, Jul takes us on a mischievous and instructive journey through the figures and landscapes that have shaped our imaginations? and sometimes obscured reality.

Followed by a discussion with Jul and Xavier Lefebvre.

Xavier Lefebvre directs films and documentary collections broadcast on major TV channels. His credits include La Terre vue du ciel with Yann Arthus-Bertrand, and Objectif France with Thomas Pesquet.

Free admission.

German :

In 70 Jahren und über 80 Alben hat Lucky Luke einen ganz eigenen amerikanischen Traum geprägt und Generationen von Menschen zu Fantasien angeregt.

Nach den Tagesveranstaltungen rund um Comics und Lucky Luke gibt es zwei Höhepunkte an diesem Abend, der dem berühmten Cowboy gewidmet ist!

– 17.30 Uhr: Autogrammstunde mit Jul.

Jul ist seit 2016 Drehbuchautor von Lucky Luke und gilt in der Comicwelt als Star.

Zusammen mit Achdé als Zeichner verdanken wir ihm fünf Alben, von denen das neueste, ein Cowboy unter Druck, uns mitten in einen unerwarteten sozialen Konflikt führt.

Jul hat außerdem gerade in der Disney-Welt Dagobert Duck und die Bit Coincoins veröffentlicht.

Anwesenheit der Buchhandlung Larcelet.

(Bei großem Andrang eine Signatur pro Person)

– 18.30 Uhr Filmvorführung In den Stiefeln von Lucky Luke Im Reich der Cowboys

Jul hat sich in den Kopf gesetzt, die Figur des Lucky Luke und seine Folklore einem Realitätstest zu unterziehen. Was ist davon heute noch übrig? Eine ebenso schelmische wie lehrreiche Reise zu den Figuren und Landschaften, die unsere Vorstellungswelt geprägt haben? und manchmal die Realität ausblenden, in einem Film unter der Regie von Xavier Lefebvre.

Anschließend Diskussion mit Jul und Xavier Lefebvre.

Xavier Lefebvre ist Regisseur von Dokumentarfilmen und -kollektionen, die auf großen Fernsehsendern ausgestrahlt werden. Er war unter anderem Regisseur von La Terre vue du ciel mit Yann Arthus-Bertrand, objectif France mit Thomas Pesquet.

Freier Eintritt.

Italiano :

In 70 anni e più di 80 album, Lucky Luke ha forgiato un sogno americano tutto suo, ispirando la fantasia di intere generazioni.

Dopo gli eventi della giornata incentrati sui fumetti e su Lucky Luke, la serata è dedicata al famoso cowboy!

– 17.30: Incontro e firma con Jul.

Scrittore di Lucky Luke dal 2016, Jul è una star del mondo del fumetto.

Con Achdé come illustratore, ha realizzato cinque albi, l’ultimo dei quali, Un cow-boy sous pression, ci porta al centro di un inaspettato conflitto sociale.

Jul ha anche appena pubblicato, nell’universo Disney, Picsou et les Bit Coincoins.

Presso la libreria Larcelet.

(In caso di affollamento, una firma a persona)

– 18.30 proiezione di dans les bottes de Lucky Luke au royaume des cow-boys

Jul ha voluto mettere alla prova della realtà il personaggio di Lucky Luke e il suo folklore. Cosa ne rimane oggi? Questo film, diretto da Xavier Lefebvre, ci accompagna in un viaggio tanto malizioso quanto istruttivo, esplorando le figure e i paesaggi che hanno plasmato il nostro immaginario e talvolta oscurato la realtà.

Seguirà un dibattito con Jul e Xavier Lefebvre.

Xavier Lefebvre è un regista di film e raccolte di documentari trasmessi dai principali canali televisivi. Tra i suoi film ricordiamo La Terre vue du ciel con Yann Arthus-Bertrand e Objectif France con Thomas Pesquet.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

En 70 años y más de 80 álbumes, Lucky Luke ha forjado un sueño americano propio, inspirando la fantasía de generaciones.

Tras la jornada dedicada a los cómics y a Lucky Luke, esta noche habrá dos momentos estelares dedicados al famoso vaquero

– 17:30: Encuentro y firma con Jul.

Guionista de Lucky Luke desde 2016, Jul es una estrella en el mundo del cómic.

Con Achdé como ilustrador, ha producido cinco álbumes, el último de los cuales, Un cow-boy sous pression, nos lleva al centro de un conflicto social inesperado.

Jul también acaba de publicar, en el universo Disney, Picsou et les Bit Coincoins.

Atendido por la librería Larcelet.

(Si hay mucha gente, una firma por persona)

– 18.30 h Proyección de dans les bottes de Lucky Luke au royaume des cow-boys

Jul se propuso someter el personaje de Lucky Luke y su folclore a la prueba de la realidad. ¿Qué queda de él hoy? Esta película, dirigida por Xavier Lefebvre, nos lleva en un viaje tan travieso como instructivo, explorando las figuras y los paisajes que han dado forma a nuestra imaginación y a veces han oscurecido la realidad.

Seguido de un debate con Jul y Xavier Lefebvre.

Xavier Lefebvre es director de películas y fondos documentales emitidos en las principales cadenas de televisión. Entre sus películas destacan La Terre vue du ciel , con Yann Arthus-Bertrand, y Objectif France , con Thomas Pesquet.

La entrada es gratuita.

