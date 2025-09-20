Rencontre avec le sculpteur Jephan De villiers Jephan De Villiers Mirambeau

Rencontre avec le sculpteur Jephan De villiers

Jephan De Villiers Corloux Mirambeau Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite libre de l’Espace jephan de Villiers œuvres récentes rencontre avec le sculpteur en nocturne.

Jephan de Villiers et sa civilisation imaginaire sont un signe pour notre temps. Présence de l’arbre, de l’eau, travail sur la mémoire.

Jephan De Villiers Corloux Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 42 25 02 francoise.devilliers@outlook.fr

English :

Free visit of the Espace jephan de Villiers: recent works evening meeting with the sculptor.

Jephan de Villiers and his imaginary civilization are a sign for our times. The presence of trees, water and memory.

German :

Freie Besichtigung des Espace jephan de Villiers: Neuere Werke Treffen mit dem Bildhauer bei Nacht.

Jephan de Villiers und seine imaginäre Zivilisation sind ein Zeichen für unsere Zeit. Präsenz des Baumes, des Wassers, Arbeit mit der Erinnerung.

Italiano :

Visita gratuita dell’Espace jephan de Villiers: opere recenti incontro serale con lo scultore.

Jephan de Villiers e la sua civiltà immaginaria sono un segno del nostro tempo. La presenza degli alberi, dell’acqua e della memoria.

Espanol :

Visita libre del Espace jephan de Villiers: obras recientes encuentro vespertino con el escultor.

Jephan de Villiers y su civilización imaginaria son un signo de nuestro tiempo. La presencia de los árboles, el agua y la memoria.

