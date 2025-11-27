Rencontre avec… Le Take It Easy Parc Claude Decaen entrée rue du 43ème Régiment Caen

Rencontre avec… Le Take It Easy

Parc Claude Decaen entrée rue du 43ème Régiment Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Le Take It Easy Brass Band, est un tout nouveau brass band porté par le saxophoniste Vincent Leyreloup. Une formation tout droit inspirée de la Nouvelle-Orléans, de son carnaval étourdissant, de ses défilés second line, de ses rythmes transpirant le funk et de ses riffs de cuivres ensorcelant.

Le Take It Easy Brass Band, est un tout nouveau brass band porté par le saxophoniste Vincent Leyreloup. Une formation tout droit inspirée de la Nouvelle-Orléans, de son carnaval étourdissant, de ses défilés second line, de ses rythmes transpirant le funk et de ses riffs de cuivres ensorcelant.

À travers des compositions originales, la fanfare rend un vibrant hommage à cette ville qui incarne la mixité et aux peuples afro-amérindiens qui ont donné cette force vive, cette énergie, cette chaleur à ce berceau de tant de musiques.

Alors le Take It Easy Brass Band sort du bois et ça brass(e) les genres, ça band(e) les coulisses, ça glisse sur les pist/ons outre-atlantiques ; ça bounce et ça guinche, ça funk et ça râpe, ça swing et ça jâse, ça éthiope, ça antille, oscille tranquille… Easy !

Take It Easy Brass Band

Vincent Leyreloup: saxophone,

Alexandre Léguillon ; trompette,

Vincent Aubert trombone,

Gilles Lecossec trombone,

Jean-Luc Mondélice caisse claire,

Pascal Laurière grosse caisse,

Hoël Rovillois sousaphone .

Parc Claude Decaen entrée rue du 43ème Régiment Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

English : Rencontre avec… Le Take It Easy

The Take It Easy Brass Band is a brand-new brass band led by saxophonist Vincent Leyreloup. A band inspired by New Orleans, with its dizzying carnival, second-line parades, funky rhythms and bewitching brass riffs.

German : Rencontre avec… Le Take It Easy

Die Take It Easy Brass Band ist eine brandneue Brass Band, die von dem Saxophonisten Vincent Leyreloup geleitet wird. Die Band wurde direkt von New Orleans inspiriert, von seinem schwindelerregenden Karneval, seinen Second-Line-Paraden, seinen funkigen Rhythmen und seinen betörenden Blechbläserriffs.

Italiano :

La Take It Easy Brass Band è una nuovissima brass band guidata dal sassofonista Vincent Leyreloup. È una band che si ispira a New Orleans, con il suo carnevale vertiginoso, le sue parate in seconda linea, i suoi ritmi divertenti e i suoi ammalianti riff di ottoni.

Espanol :

Take It Easy Brass Band es una nueva banda de metales dirigida por el saxofonista Vincent Leyreloup. Es una banda inspirada en Nueva Orleans, con su vertiginoso carnaval, sus desfiles de segunda fila, sus ritmos funk-infused y sus hechizantes riffs de metales.

L’événement Rencontre avec… Le Take It Easy Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer