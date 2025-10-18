Rencontre avec le Trio Sypniewski Place des Arènes Soustons

Place des Arènes Galerie de l’Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Avant le concert du Trio Sypniewski, la Ville de Soustons et son partenaire Mélomanes Côte-Sud, ont le plaisir de vous convier à un moment privilégié de rencontre avec les trois artistes. Cette rencontre sera l’occasion d’échanger librement avec les musiciennes avant leur concert programmé.

Le Chœur d’Albret ouvrira spécialement le bar pour l’occasion et proposera à la vente, à l’issue de la rencontre, des boissons chaudes, du champagne, des bouchées sucrées et salées.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger librement avec les musiciennes avant leur concert programmé à 18h, dans une ambiance conviviale et détendue.

Sur réservation. .

Place des Arènes Galerie de l’Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Rencontre avec le Trio Sypniewski

Prior to the Sypniewski Trio concert, the town of Soustons and its partner Mélomanes Côte-Sud are pleased to invite you to a special meeting with the three artists. This meeting will give you the opportunity to talk freely with the musicians before their scheduled concert.

German : Rencontre avec le Trio Sypniewski

Vor dem Konzert des Trio Sypniewski freuen sich die Stadt Soustons und ihr Partner Mélomanes Côte-Sud, Sie zu einem besonderen Moment der Begegnung mit den drei Künstlerinnen einzuladen. Dieses Treffen bietet Ihnen die Gelegenheit, sich vor ihrem geplanten Konzert frei mit den Musikerinnen auszutauschen.

Italiano :

Prima del concerto del Trio Sypniewski, la città di Soustons e il suo partner Mélomanes Côte-Sud sono lieti di invitarvi a un’occasione speciale per incontrare i tre artisti. Questo incontro sarà un’occasione per parlare liberamente con i musicisti prima del loro concerto in programma.

Espanol : Rencontre avec le Trio Sypniewski

Antes del concierto del Trío Sypniewski, la ciudad de Soustons y su socio Mélomanes Côte-Sud tienen el placer de invitarle a conocer a los tres artistas. Este encuentro será una oportunidad para conversar libremente con los músicos antes de su concierto programado.

