Rencontre avec Le Tripode (maison d’édition) Librairie Mosaïque Die

Rencontre avec Le Tripode (maison d’édition)

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die Drôme

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Nous avons le plaisir de recevoir la directrice du Tripode, Charlotte Bréhat, pour une rencontre autour du catalogue de la maison, avec la participation de Laurent Demanze, professeur de littérature contemporaine.

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93 contact@librairiemosaique.fr

English :

We are delighted to welcome Charlotte Bréhat, director of Le Tripode, for a discussion of the company’s catalog, with the participation of Laurent Demanze, professor of contemporary literature.

