Rencontre avec le Verger Conservatoire Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Rencontre avec le Verger Conservatoire

Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 18:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Saviez-vous qu’il existe des centaines de variétés de pommes, chacune avec ses saveurs, ses couleurs, ses usages et son histoire ? L’association du Verger Conservatoire vous invite à une rencontre conviviale et enrichissante pour découvrir tous les secrets de ce fruit emblématique. Que vous soyez amateur de jardinage, curieux de nature, passionné de patrimoine fruitier ou simplement gourmand, cette rencontre sera l’occasion de partager des connaissances, d’échanger avec des passionnés et de porter un nouveau regard sur les richesses de nos vergers. Une animation ouverte à tous, pour petits et grands, placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité. .

Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec le Verger Conservatoire

L’événement Rencontre avec le Verger Conservatoire Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS