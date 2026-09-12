Rencontre avec le Verger Conservatoire Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames
mardi 10 novembre 2026 · Médiathèque Jean Grosjean · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Rencontre avec le Verger Conservatoire
Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 18:30:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Saviez-vous qu’il existe des centaines de variétés de pommes, chacune avec ses saveurs, ses couleurs, ses usages et son histoire ? L’association du Verger Conservatoire vous invite à une rencontre conviviale et enrichissante pour découvrir tous les secrets de ce fruit emblématique. Que vous soyez amateur de jardinage, curieux de nature, passionné de patrimoine fruitier ou simplement gourmand, cette rencontre sera l’occasion de partager des connaissances, d’échanger avec des passionnés et de porter un nouveau regard sur les richesses de nos vergers. Une animation ouverte à tous, pour petits et grands, placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité. .
Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79
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English : Rencontre avec le Verger Conservatoire
L’événement Rencontre avec le Verger Conservatoire Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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