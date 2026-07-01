Rencontre avec le vigneron Bergheim Bergheim
mercredi 8 juillet 2026 · Bergheim
Informations pratiques
Bergheim
Rencontre avec le vigneron Bergheim
Jardin de ville Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
En compagnie d’un vigneron, découvrez d’une façon originale les paysages du vignoble alsacien, la vigne et ceux qui y travaillent.
Au cœur des grands crus, accompagné d’un vigneron, venez découvir d’une façon originale, la richesse des paysages viticoles des communes considérées comme les perles du vignoble , la vigne et ceux qui y travaillent.
La balade se terminera au domaine, par une dégustation de vin et de produits locaux.
Votre voiture sera nécessaire pour vous rendre à la visite de la cave et la dégustation .
Jardin de ville Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Accompanied by a winegrower, discover the landscapes of the Alsace vineyards, the vines and the people who work them.
L’événement Rencontre avec le vigneron Bergheim Bergheim a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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