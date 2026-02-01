Rencontre avec le vigneron Le Domaine Garon Parlons Vins La Chapelle-de-Guinchay

Rencontre avec le vigneron Le Domaine Garon

Parlons Vins 1699 D906 La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-07 13:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07

Rencontre avec le vigneron Le Domaine Garon .

Parlons Vins 1699 D906 La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 65 91 contact@parlonsvins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec le vigneron Le Domaine Garon

L’événement Rencontre avec le vigneron Le Domaine Garon La Chapelle-de-Guinchay a été mis à jour le 2026-01-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)