Rencontre avec le vigneron Rorschwihr Rorschwihr

Rencontre avec le vigneron Rorschwihr

1 Rue de l’église Rorschwihr Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-08-01 12:00:00

2025-08-01

En compagnie d’un vigneron, découvrez d’une façon originale les paysages du vignoble alsacien, la vigne et ceux qui y travaillent.

La balade se terminera au domaine, par une dégustation de vin et de produits locaux. .

1 Rue de l’église Rorschwihr 68590 Haut-Rhin Grand Est

English :

Accompanied by a winegrower, discover the landscapes of the Alsace vineyards, the vines and the people who work them.

German :

Entdecken Sie in Begleitung eines Winzers auf originelle Weise die Landschaften der elsässischen Weinberge, die Weinreben und die Menschen, die dort arbeiten.

Italiano :

Accompagnati da un viticoltore, scoprite i paesaggi dei vigneti alsaziani, le viti e le persone che le lavorano.

Espanol :

Acompañado por un viticultor, descubra los paisajes de los viñedos de Alsacia, las vides y las personas que las trabajan.

