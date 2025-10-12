Rencontre avec Léa Falco | Comment faire avancer les sujets écologiques en 2025 ? Campus des Transitions Caen

Rencontre avec Léa Falco | Comment faire avancer les sujets écologiques en 2025 ?

Léa Falco proposera un état des lieux de l’écologie aujourd’hui, proposera des théories du changement pour agir à son niveau pour la faire avancer tout en s’inscrivant dans des mouvements collectifs, ainsi que des postures pour se positionner sur la durée dans le soutien aux enjeux écologiques.

Après avoir milité notamment à Pour un réveil écologique , Léa Falco a co-fondé Construire l’écologie , une association qui cherche à accompagner les transitions de l’emploi liées à la transformation écologique.

Côté professionnel, elle mène une thèse de recherche sur l’intégration de la transition écologique dans les politiques publiques. Elle proposera un état des lieux de l’écologie aujourd’hui, proposera des théories du changement pour agir à son niveau pour la faire avancer tout en s’inscrivant dans des mouvements collectifs, ainsi que des postures pour se positionner sur la durée dans le soutien aux enjeux écologiques.

Léa Falco, (2023), Faire écologie ensemble la guerre des générations n’aura pas lieu, Paris, rue de l’échiquier, 96 pages.

Cette conférence est organisée dans le cadre d’une collaboration entre le campus de Caen de Sciences Po Rennes et l’Université de Caen Normandie. Elle sera animée par Mickaël Marie (Maire-adjoint de Mondeville en charge de l’urbanisme et de la transition écologique, conseiller communautaire de Caen la Mer, chargé de cours au campus de Caen). .

English : Rencontre avec Léa Falco | Comment faire avancer les sujets écologiques en 2025 ?

Léa Falco will offer an overview of the current state of ecology, theories of change for taking action at one?s own level to advance ecology while joining collective movements, and postures for positioning oneself over the long term in support of ecological issues.

German : Rencontre avec Léa Falco | Comment faire avancer les sujets écologiques en 2025 ?

Léa Falco wird eine Bestandsaufnahme der heutigen Ökologie machen, Theorien der Veränderung vorschlagen, um auf der eigenen Ebene zu handeln, um sie voranzutreiben und sich gleichzeitig in kollektive Bewegungen einzuschreiben, sowie Haltungen, um sich langfristig in der Unterstützung ökologischer Herausforderungen zu positionieren.

Italiano :

Léa Falco offrirà una panoramica sullo stato dell’ecologia oggi, suggerirà teorie di cambiamento per agire a livello personale per far progredire l’ecologia e allo stesso tempo diventare parte di movimenti collettivi, nonché posture per posizionarsi a lungo termine a sostegno delle questioni ecologiche.

Espanol :

Léa Falco ofrecerá una visión general del estado de la ecología en la actualidad, sugerirá teorías del cambio para actuar a nivel personal en pro de la ecología y, al mismo tiempo, formar parte de movimientos colectivos, así como posturas para posicionarse a largo plazo en apoyo de las cuestiones ecológicas.

