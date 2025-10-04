Rencontre avec Léa Murawiec Médiathèque André Malraux Savigny-sur-Orge

Gratuit sur inscription

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30

Parue en 2021, la bande dessinée Le Grand Vide de Léa Murawiec a connu un beau succès tant critique que public, au point de recevoir le Prix du Public France Télévisions au festival d’Angoulême 2022.

Samedi 4 octobre, la médiathèque André Malraux invite la jeune autrice à dialoguer avec le public. Sources d’inspiration, parcours de formation, compagnes et compagnons de route… Léa partagera ses questionnements, ses envies, ses expériences le temps d’une rencontre conviviale.

Sur inscription au 01 69 57 85 00

Médiathèque André Malraux
17 rue Jacques Coeur
91600 Savigny-sur-Orge
Essonne
Île-de-France
01 69 57 85 00
mediatheque.savigny@grandorlyseinebievre.fr
Inaugurée en 1977, la médiathèque André Malraux n'a cessé d'évoluer pour offrir à tous un accès égalitaire à la lecture, à la culture et aux loisirs.

– Prêt de livres, CD, DVD

– Accès gratuit à une sélection de jeux vidéo et ressources numériques

– Espace d’étude

– Animations tout au long de l’année

– Inscription gratuite pour toute personne habitant, étudiant ou travaillant sur le territoire Accès personnes handicapées

