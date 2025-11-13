Rencontre avec Léandre Ackermann, une fenêtre sur la BD suisse contemporaine La Bibliothèque de la bande dessinée Angoulême

La Bibliothèque de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

La Cité de la BD est partenaire du Festival de Littératures Européennes de Cognac dont la Suisse est à l’honneur en 2025. Venez à la rencontre de Léandre Ackermann et participez à une table ronde autour de la bande dessinée suisse contemporaine.

La Bibliothèque de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65

English :

The Cité de la BD is a partner of the Festival de Littératures Européennes de Cognac, which is focusing on Switzerland in 2025. Meet Léandre Ackermann and take part in a round-table discussion on contemporary Swiss comics.

German :

Die Cité de la BD ist Partner des Festival de Littératures Européennes de Cognac, bei dem die Schweiz im Jahr 2025 im Mittelpunkt steht. Treffen Sie Léandre Ackermann und nehmen Sie an einer Podiumsdiskussion über zeitgenössische Schweizer Comics teil.

Italiano :

La Cité de la BD è partner del Festival de Littératures Européennes de Cognac, che nel 2025 si concentrerà sulla Svizzera. Venite a conoscere Léandre Ackermann e a partecipare a una tavola rotonda sul fumetto svizzero contemporaneo.

Espanol :

La Cité de la BD colabora con el Festival de Littératures Européennes de Cognac, que en 2025 se centrará en Suiza. Venga a conocer a Léandre Ackermann y participe en una mesa redonda sobre el cómic suizo contemporáneo.

