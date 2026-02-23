Rencontre avec Léane Alestra Librairie Notre Temps Valence

Rencontre avec Léane Alestra

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:00:00

fin : 2026-03-18 20:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Léane Alestra sera l’invitée de l’émission la locale de radio BLV, délocalisée pour l’occasion à la librairie Notre Temps. On évoquera avec elle ses deux ouvrages Les hommes hétéros le sont-il vraiment et Les Vigilantes .

.

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Léane Alestra will be the guest on radio BLV’s La Locale program, relocated for the occasion to the Notre Temps bookshop. We’ll be talking to her about her two books, Les hommes hétéros le sont-il vraiment and Les Vigilantes .

L’événement Rencontre avec Léane Alestra Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme