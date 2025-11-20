Rencontre avec l’écrivain Grégory Le Floch Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Peau d’ourse, c’est l’histoire de Mont Perdu…

Mont Perdu a des rêves qui ne sont pas ceux de son village des Pyrénées encore aux prises avec des traditions archaïques. L’adolescente, corpulente, lesbienne, victime de harcèlement, trouve refuge auprès des montagnes, les seules qui lui parlent et la comprennent. Et peu à peu, Mont Perdu va se métamorphoser en ourse. Transposant dans une langue actuelle, poétique et crue, une légende de femme sauvage, Grégory Le Floch nous conte la folle échappée d’une jeune héroïne queer à la croisée de tous les combats écologiques et humanistes de notre époque.

Grégory Le Floch est né en 1986 en Normandie. Très repéré depuis son premier livre aux éditions de l’Ogre, il a depuis fait paraître un essai, Éloge de la plage, chez Rivages et deux romans chez Bourgois, Gloria, Gloria (prix Sade) et De parcourir le monde et d’y rôder, récompensé par le prix Wepler et le prix Décembre.

La rencontre sera animée par deux étudiantes jurées du prix Roman des étudiants France Culture 2025 : Judith Richard et Philomène Mallié, étudiantes en 1ère année du Master de Littérature générale et comparée à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Dans le cadre du prix Roman des étudiants France Culture 2025, venez échanger avec Grégory Le Floch, autour de son livre « Peau d’ourse » (Seuil, 2025).

Le jeudi 20 novembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-20T19:00:00+01:00

fin : 2025-11-20T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-20T18:00:00+02:00_2025-11-20T19:00:00+02:00

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/