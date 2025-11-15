Rencontre avec l’écrivain kurde Seyhmus Dagtekin Autoire
Rencontre avec l’écrivain kurde Seyhmus Dagtekin Autoire samedi 15 novembre 2025.
Rencontre avec l’écrivain kurde Seyhmus Dagtekin
7 Impasse de La Roque Del Prat Autoire Lot
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Seyhmus Dagtekin, poète et romancier est né à Harun, au Kurdistan
Seyhmus Dagtekin, poète et romancier est né à Harun, au Kurdistan. Récompensé de nombreux prix (Prix Mallarmé, Prix de l’Académie française Théophile Gautier, etc.), il est en résidence de création au Manoir de Laroque Delprat
Sur réservation .
7 Impasse de La Roque Del Prat Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47
English :
Seyhmus Dagtekin, poet and novelist, was born in Harun, Kurdistan
German :
Der Dichter und Romanautor Seyhmus Dagtekin wurde in Harun, Kurdistan, geboren
Italiano :
Seyhmus Dagtekin, poeta e romanziere, è nato a Harun, in Kurdistan
Espanol :
Seyhmus Dagtekin, poeta y novelista, nació en Harun, Kurdistán
L’événement Rencontre avec l’écrivain kurde Seyhmus Dagtekin Autoire a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Vallée de la Dordogne