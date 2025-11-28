Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec l’écrivain Laurent Gaudé Romans-sur-Isère

Rencontre avec l’écrivain Laurent Gaudé Romans-sur-Isère vendredi 28 novembre 2025.

Rencontre avec l’écrivain Laurent Gaudé

Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Rencontre (suivie de dédicace) avec le romancier dramaturge Laurent Gaudé autour de ses 2 derniers romans Chien 51 et Zem . Pensez à vous inscrire auprès des libraires.
  .

Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55 

English :

Meeting (followed by book signing) with novelist and playwright Laurent Gaudé to discuss his latest 2 novels, Chien 51 and Zem . Please register with our booksellers.

German :

Treffen (mit anschließender Signierstunde) mit dem Romancier und Dramatiker Laurent Gaudé zu seinen beiden letzten Romanen Chien 51 und Zem . Denken Sie daran, sich bei den Buchhändlern anzumelden.

Italiano :

Incontro (seguito dalla firma del libro) con il romanziere e drammaturgo Laurent Gaudé per discutere dei suoi ultimi due romanzi, Chien 51 e Zem . Non dimenticate di registrarvi presso la libreria.

Espanol :

Encuentro (seguido de firma de libros) con el novelista y dramaturgo Laurent Gaudé para hablar de sus 2 últimas novelas, Chien 51 y Zem . No olvide inscribirse en la librería.

L’événement Rencontre avec l’écrivain Laurent Gaudé Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-23 par Valence Romans Tourisme