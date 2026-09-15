Rencontre avec l’écrivain Matthieu Mercier Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Rencontre avec l’écrivain Matthieu Mercier

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:00:00

fin : 2026-09-15 16:00:00

Date(s) :

2026-09-15

À 15h au Pôle Culturel, 35 rue du Général d’Espeuilles. Rencontre avec Matthieu Mercier pour son livre Eaux vives, Eaux mortes, un thriller fantastique au cœur de l’établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Entrée libre. mediatheque@sainthonorelesbains.fr / 03 86 30 87 34. .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Rencontre avec l’écrivain Matthieu Mercier

L’événement Rencontre avec l’écrivain Matthieu Mercier Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Rives du Morvan