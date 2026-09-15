Rencontre avec l’écrivain Matthieu Mercier Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
mardi 15 septembre 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Rencontre avec l’écrivain Matthieu Mercier
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15 16:00:00
Date(s) :
2026-09-15
À 15h au Pôle Culturel, 35 rue du Général d’Espeuilles. Rencontre avec Matthieu Mercier pour son livre Eaux vives, Eaux mortes, un thriller fantastique au cœur de l’établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Entrée libre. mediatheque@sainthonorelesbains.fr / 03 86 30 87 34. .
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Rencontre avec l’écrivain Matthieu Mercier
L’événement Rencontre avec l’écrivain Matthieu Mercier Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Rives du Morvan
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