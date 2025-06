Rencontre avec les Abeilles – Mirabel-et-Blacons Mirabel-et-Blacons 18 juin 2025 10:30

Drôme

Rencontre avec les Abeilles Mirabel-et-Blacons Les Jardins de Samare, Mirabel et Blacons (parking de la plage des Jardins) Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 10:30:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-06-18

2025-06-25

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-24

2025-07-31

Le voyage commence dès l’entrée dans l’espace aux abeilles, puis les photos racontent l’histoire d’un essaim. Au cœur de cet essaim, Cléa (marionnette) ouvre son opercule et dévoile son univers.

– Famille 4 ans et plus

.

Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 08 60 58 cheminetequilibre@proton.me

English :

The journey begins as soon as you enter the bee space, and the photos tell the story of a swarm. At the heart of this swarm, Cléa (puppet) opens her cover and reveals her world.

– Family 4 years and up

German :

Die Reise beginnt mit dem Eintritt in den Bienenraum, dann erzählen die Fotos die Geschichte eines Bienenschwarms. Im Herzen dieses Schwarms öffnet Cléa (Marionette) ihren Deckel und enthüllt ihre Welt.

– Familie ab 4 Jahren

Italiano :

Il viaggio inizia non appena si entra nella stanza delle api, poi le foto raccontano la storia di uno sciame. Nel cuore di questo sciame, Cléa (pupazzo) apre il suo coperchio e rivela il suo mondo.

– Dai 4 anni in su

Espanol :

El viaje comienza en cuanto se entra en la sala de las abejas, entonces las fotos cuentan la historia de un enjambre. En el corazón de este enjambre, Cléa (marioneta) abre su tapa y revela su mundo.

– A partir de 4 años

L’événement Rencontre avec les Abeilles Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme