Rencontre avec les agneaux à la Ferme-Auberge

La Blonnerie Vellèches Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Rendez-vous à la ferme pour une rencontre pleine de tendresse avec les agneaux ! Dans ce cadre champêtre et authentique, petits et grands partiront à la découverte de la vie de la bergerie. Les enfants pourront approcher et caresser les agneaux nés cette saison, sous le regard bienveillant des brebis. Une expérience toute douce, qui laisse des souvenirs plein les yeux et le cœur ! Au fil de la visite, Marie-France vous partagera avec passion son quotidien d’éleveuse, les secrets de son troupeau et les belles histoires qui font la vie de sa ferme. .

La Blonnerie Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Rencontre avec les agneaux à la Ferme-Auberge

L’événement Rencontre avec les agneaux à la Ferme-Auberge Vellèches a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne