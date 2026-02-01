RENCONTRE AVEC LES AMPHIBIENS DU MOULIN AMOUR À SAINT OUEN DE PONTCHEUIL Saint-Ouen-de-Pontcheuil
RENCONTRE AVEC LES AMPHIBIENS DU MOULIN AMOUR À SAINT OUEN DE PONTCHEUIL Saint-Ouen-de-Pontcheuil vendredi 20 février 2026.
RENCONTRE AVEC LES AMPHIBIENS DU MOULIN AMOUR À SAINT OUEN DE PONTCHEUIL
Route du Moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 18:00:00
fin : 2026-02-20 20:00:00
Date(s) :
2026-02-20
La température se réchauffe et les amphibiens quittent leur gîte d’hiver
pour rejoindre les mares pour la saison des amours. C’est l’occasion
d’organiser un comptage nocturne permettant de connaître l’évolution des
populations. Découvrez le monde fascinant des amphibiens en vous
impliquant dans cette action de science participative.
Durée environ 2h 10 participants maximum prévoir des bottes, vêtement
chaud et de quoi se couvrir en cas de pluie- gratuit partiellement
accessible aux PMR .
Route du Moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27370 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RENCONTRE AVEC LES AMPHIBIENS DU MOULIN AMOUR À SAINT OUEN DE PONTCHEUIL
L’événement RENCONTRE AVEC LES AMPHIBIENS DU MOULIN AMOUR À SAINT OUEN DE PONTCHEUIL Saint-Ouen-de-Pontcheuil a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie