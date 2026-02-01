RENCONTRE AVEC LES AMPHIBIENS DU MOULIN AMOUR À SAINT OUEN DE PONTCHEUIL Saint-Ouen-de-Pontcheuil

RENCONTRE AVEC LES AMPHIBIENS DU MOULIN AMOUR À SAINT OUEN DE PONTCHEUIL

Route du Moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil Eure

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20 20:00:00

2026-02-20

La température se réchauffe et les amphibiens quittent leur gîte d’hiver

pour rejoindre les mares pour la saison des amours. C’est l’occasion

d’organiser un comptage nocturne permettant de connaître l’évolution des

populations. Découvrez le monde fascinant des amphibiens en vous

impliquant dans cette action de science participative.

Durée environ 2h 10 participants maximum prévoir des bottes, vêtement

chaud et de quoi se couvrir en cas de pluie- gratuit partiellement

accessible aux PMR .

Route du Moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27370 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

English : RENCONTRE AVEC LES AMPHIBIENS DU MOULIN AMOUR À SAINT OUEN DE PONTCHEUIL

